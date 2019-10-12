Участковому не поступало жалоб от соседей на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В субботу, 12 октября, стало известно, что соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Согласно последним данным, участковый не получал никаких заявлений от граждан.

В областном главке МВД сегодня вечером уточнили, что мужчину каждый квартал проверял участковый. Соседи никогда не жаловались на поведение гражданина. Данных о том, что он злоупотреблял спиртными напитками также не поступало, передает РИА "Новости".

Напомним, тело школьницы было найдено в ночь на 11 октября. В убийстве сознался 35-летний местный житель. Мужчина ранее был судим.