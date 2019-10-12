В ДТП на Ставрополье погибли женщина и маленький ребенок

В субботу в Апанасенковском районе Ставрополья произошла авария. Согласно данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с трактором погибли два человека.

На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась женщина-пассажир автомобиля, а также 2,5-летний ребенок. 40-летний водитель машины и другая женщина-пассажир пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщает ТАСС, авария случилась около 18:30 по московскому времени на 24-м километре автодороги Дивное – Рагули – Арзгир.