Учитель ОБЖ, избивший школьника в поселке Боровский, объяснился с родителями

Учитель ОБЖ, который избил ученика в школе номер 2 поселка Боровский в Тюменской области, встретился с семьей мальчика, другими школьниками, а также их родственниками, чтобы объясниться.
Учитель заявил, что не прячется от учеников и их родителей. Педагог в рамках встречи ответил на вопросы, которые касаются данного резонансного инцидента.
Преподаватель подчеркнул, что уже помирился с некоторыми школьниками, которые участвовали в конфликте, сообщает E1.ru. Он также добавил, что не строит никаких планов на будущее, поскольку не знает, что его ждет.
Ранее сообщалось, что учитель ОБЖ нецензурно выражался на уроке в девятом классе, а также толкал, хватал за шею и дергал за руки учеников. Одному мальчику "досталось" особенно.