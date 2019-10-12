В Подмосковье произошло ДТП с тремя автомобилями, погиб человек

В Подмосковье в результате столкновения "ГАЗели" с двумя легковыми автомобилями погиб человек. Согласно последней информации ГУМВД России по Московской области, травмы получили семь человек.

Авария случилась около 17.00 по московскому времени на 124-м километре дороги "Кашира - Ненашево", передает в субботу, 12 октября, РИА "Новости"

Установлено, что "ГАЗель" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двумя иномарками. В настоящий момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.