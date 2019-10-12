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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Ленобласти подросток скончался через неделю после выписки из больницы

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленобласти подросток скончался через неделю после выписки из больницы
фото: pixabay.com

Школьник из Приозерска Ленинградской области скончался через неделю после выписки из больницы. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Вечером в минувшую пятницу фельдшер "скорой помощи" пытался спасти жизнь девятикласснику, который проживал в доме на улице Ленина. Как сообщает сегодня 47news, подростку внезапно стало плохо, у него началась рвота. Медики сделали юноше укол (издание не уточняет, какой именно), после чего тот перестал подавать признаки жизни.

Позже выяснилось, что неделей ранее школьника выписали из стационара Центральной больницы Приозерска, где он лежал с подозрением на гастрит. Данный диагноз не подтвердился, вследствие чего юного пациента отправили домой.

ЕТ

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