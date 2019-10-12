В Хабаровске на коммунальщиков напали вооруженные

//Происшествия 13+

12 октября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Обстрелу из пистолета подверглись сотрудники хабаровских «Теплосетей», прибыв на вызов для устранения аварии.

Происшествие случилось в ночь 11 октября. Из-за темноты рабочие вынуждены были применить фонарики, чтобы отыскать домовые колодцы. В этот момент из приехавшего на место автомобиля Toyota вышли двое неизвестных.

Коммунальщики рассказали, что водителя и пассажира «Тойоты» возмутил свет фонарика, якобы нацеленного обоим в лицо. После недолгой словесной перепалки подъехавшие перешли к угрозам, а еще чуть позже достали травматическое оружие. Бригада попыталась скрыться, угрожавшие – продолжать преследование.

В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники полиции. Нападавшие пока не найдены.