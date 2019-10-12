В сети опубликовали видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове

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12 октября 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В субботу, 12 октября, Следственный комитет опубликовал в сети видеозапись из суда, на которой запечатлен подозреваемый в убийстве 9-летней девочки житель Саратова. Ранее мужчина был заключен под стражу.

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове На видео можно увидеть, как мужчину в наручниках заводят в помещение суда в сопровождении сотрудника правоохранительных органов. Запечатлено также, как гражданин снимает капюшон.

Напомним, девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу в минувшую среду, но по пути пропала. В ночь на 11 октября было найдено ее тело. 35-летний подозреваемый признался в преступлении. Установлено, что у мужчины есть непогашенная судимость.