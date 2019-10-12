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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
фото: pixabay.com
В субботу стало известно, что суд заключил под стражу жителя Саратова, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, удовлетворив тем самым ходатайство следствия об аресте задержанного.
 
Соответствующая информация предоставлена на сайте Следственного комитета.
 
Напомним, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Она ушла в школу и не вернулась. Ребенка искали сотрудники МВД и волонтеры. Тело школьницы было найдено в ночь на 11 октября. Позже выяснилось, что предполагаемым убийцей девочки является ранее судимый 35-летний гражданин.
 
Задержанный заявил, что поселился в заброшенном гараже, а школьницу убил, так как боялся, что она расскажет об этом взрослым. Известно, что жители Саратова хотели устроить самосуд.
ЕТ

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