Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В субботу стало известно, что суд заключил под стражу жителя Саратова, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, удовлетворив тем самым ходатайство следствия об аресте задержанного.

Соответствующая информация предоставлена на сайте Следственного комитета.

Напомним, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Она ушла в школу и не вернулась. Ребенка искали сотрудники МВД и волонтеры. Тело школьницы было найдено в ночь на 11 октября. Позже выяснилось, что предполагаемым убийцей девочки является ранее судимый 35-летний гражданин.

Задержанный заявил, что поселился в заброшенном гараже, а школьницу убил, так как боялся, что она расскажет об этом взрослым. Известно, что жители Саратова хотели устроить самосуд.