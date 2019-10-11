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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Уголовное дело возбудили против бывшего губернатора Челябинской области

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело возбудили против бывшего губернатора Челябинской области
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
В пятницу стало известно, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело. Политик занимал высокий пост с 24 сентября 2014 года по 19 марта 2019 года.
 
Согласно последней информации, предоставленной адвокатом Игорем Труновым, Борис Дубровский подозревается в превышении полномочий. Как сообщает вечером 11 октября ТАСС, ущерб по делу о хищении средств оценивается в 20 миллиардов рублей. Уточняется, что период инкриминируемых деяний бывшему чиновнику относится к 2016-2018 годам.
 
Осведомленный источник утверждает, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. Эта информация, однако, не является подтвержденной.
ЕТ

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