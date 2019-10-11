Россиянина в Абхазии унес мощный поток на реке Кодор

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11 октября 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 11 октября, стало известно, что в Гульрипшском районе Абхазии без вести пропал россиянин. Согласно последней информации, гражданина Российской Федерации унес мощный поток на реке Кодор.

Республиканское МЧС сообщает, что поиски туриста из России спасатели ведут уже в течение суток, передает сегодня вечером "Росбалт".

Установлено, что в момент инцидента с гражданином РФ находились еще два человека, которые попытались помочь товарищу выбраться на сушу. Подчеркивается, что людям не удалось вытащить мужчину из воды из-за слишком сильного течения.