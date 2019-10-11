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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Российский актер умер во время спектакля

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Российский актер умер во время спектакля
Фото: соцсети

В Казани актёр местного ТЮЗа Арсений Курченков умер на сцене в процессе спектакля. Отмечается, что актёр являлся заслуженным артистом Татарстана, а также писал песни.

В театре рассказали, что Курченков умер во время спектакля «Бал.Бесы», где играл Степана Трофимовича Верховенского. Отмечается, что, несмотря на трагедию, актёрам удалось отыграть спектакль до конца, передаёт Lenta.Ru.

«10 октября в нашей семье случилось большое горе. На 43-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков. Для нас это невосполнимая утрата», - сообщили сотрудники театра.

АБ

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