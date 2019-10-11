На Волгоградском проспекте в Москве в пятницу мужчина, "вооруженный" аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк. Уточняется, что злоумышленнику не удалось довести свое дело до конца.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что гражданин зашел в помещение банка и, угрожая сотрудникам учреждения аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали несостоявшегося грабителя.