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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Мужчина, "вооруженный" аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк в Москве

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина, "вооруженный" аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк в Москве
фото: pixabay.com
На Волгоградском проспекте в Москве в пятницу мужчина, "вооруженный" аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк. Уточняется, что злоумышленнику не удалось довести свое дело до конца.
 
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что гражданин зашел в помещение банка и, угрожая сотрудникам учреждения аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали несостоявшегося грабителя.
 
Как сообщает РИА "Новости", специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ЕТ

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