Трамвай сбил пешехода в Санкт-Петербурге

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11 октября 2019, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 11 октября, в Кировском районе Санкт-Петербурга трамвай сбил человека. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 15:00 на Кронштадтской площади, на пересечении проспекта Стачек с Ленинским проспектом. Как сообщает "Фонтанка", трамвай, которым управлял 46-летний мужчина, совершил наезд на человека вне зоны пешеходного перехода.

Установлено, что в ходе случившегося 47-летний пешеход получил различные травмы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.