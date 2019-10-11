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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На кольцевой линии московского метро поезда идут с увеличенными интервалами

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

На кольцевой линии московского метро поезда идут с увеличенными интервалами
фото: pixabay.com
В пятницу, 11 октября, стало известно, что поезда на кольцевой линии Московского метрополитена идут с увеличенными интервалами. Об этом пассажиров столичной подземки информируют по громкой связи.
 
Согласно последней информации источников, речь идет о поездах, которые следуют от станции метро "Парк культуры" в сторону "Киевской".
 
Как отмечает сегодня вечером РИА "Новости", составы двигаются с увеличенными интервалами по техническим причинам. К настоящему моменту не поступало данных о том, что именно стало причиной небольшого сбоя в московской подземке.
ЕТ

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