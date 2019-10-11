После хабаровской трагедии выявлено свыше 400 нарушений в палаточных лагерях

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11 октября 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После трагедии в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», унесшей жизни четырех школьников, госинспекция РФ по пожарному надзору провела проверку, в ходе которой выявлено более четырех сотен нарушений техники безопасности в палаточных лагерях.

Всего проведено было около трех тысяч внеплановых проверок на территориях, где осуществляется организация отдыха для детей и подростков.

- МЧС будут активно обновлять правила противопожарной безопасности палаточных лагерей, мы будем в этом помогать. Вопрос не в отсутствии рекомендаций. Тут вопрос здравого смысла и алчности руководства лагеря, - заключил первый замминистра просвещения России Павел Зенькович.