Крёстный убитой в Саратове девочки рассказал, какой она была при жизни

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11 октября 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Крёстный девятилетней девочки, тело которое обнаружили в Саратове, рассказал, что она была активным и жизнерадостным ребенком с волевым характером. По словам мужчины, девочка занималась спортом и очень любила животных.

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Мужчина рассказал, что девочка занималась гимнастикой и парусным спортом. По его словам, она любила собак и кошек и по дороге в школу всегда останавливалась, чтобы поиграть с соседским псом, передаёт РИА Новости.

«Она активная, спортивная, она с характером таким достаточно волевым. У неё младший брат, она за младшим братом следила, ему четыре года. То есть она всегда была при деле, никогда не было такого, что она без дела где-то шатается», - поделился крёстный ребёнка.