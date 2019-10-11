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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Нижнем Новгороде иномарка на пешеходном переходе сбила подростка и женщину

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Новгороде иномарка на пешеходном переходе сбила подростка и женщину
фото: pixabay.com
На пешеходном переходе в Нижнем Новгороде иномарка сбила четырнадцатилетнего подростка и пожилую женщину. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МВД.
 
Авария случилась сегодня в 9.40 на улице Октябрьской революции в Канавинском районе города. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на школьника и женщину 1954 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами, передает РИА "Новости".
 
Владелец машины, стаж которого составляет 22 года, не может пояснить, по какой причине он резко повернул влево на красный сигнал светофора. В момент ДТП мужчина был трезв.
ЕТ

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