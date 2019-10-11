На видео попала неудачная попытка побега мужчины из отделения полиции

Стало известно о жителе Санкт-Петербурга, который совершил неудачную попытку побега из отделения полиции в Кировском районе. Мужчина попытался выпрыгнуть из окна во время допроса.
Согласно источнику, правонарушителя задержали с запрещёнными веществами. Мужчина захотел покинуть помещение и открыл окно в холле на втором этаже. Задержанный неудачно прыгнул на землю и уже не смог самостоятельно встать.
РЕН ТВ опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина попытался подняться и вновь упал. Позже к нему выбежал сотрудник ведомства.
Известно, что мужчину отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.