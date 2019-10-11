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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Появились подробности смертельного ДТП под Калугой

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности смертельного ДТП под Калугой
фото: сайт МВД РФ

Стали известны подробности жесткого ДТП с микроавтобусом и фурой на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. В результате аварии пострадали десять человек, пять из которых погибли.

Пять человек погибли в жестком ДТП под Калугой

Пять человек погибли в жестком ДТП под Калугой

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter стал разворачиваться через двойную сплошную, чтобы проехать к заправке. После чего его протаранил грузовой автомобиль Scania. Отмечается, что столкновения избежать было невозможно, передаёт РЕН ТВ.

Речь идёт о грубом нарушении правил дорожного движения.

"В настоящее время обстоятельства автомобильной аварии и личности граждан устанавливаются", - сообщили в МВД, отметив, что микроавтобус следовал из Гомеля в Москву.

Возможно, что граждане Белоруссии являлись случайными попутчиками, которые заказали машину в сервисе BlaBlaCar. Уточняется, что это не первый случай, когда водители каршеринга выдают свой транспорт за маршрутное такси.

БА

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