В Москве загорелся 30-этажный дом

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11 октября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пятницу, 11 октября, в Москве на улице Барклая произошёл пожар в строящемся 30-этажном доме. По словам очевидцев, со стороны дома исходит густой клуб серого дыма.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 11:11 пожар был локализован, а в 11:13 открытое горение было ликвидировано и в 11:21 пожар был полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе МЧС РЕН ТВ.

Уточняется, что на территории здания загорелся складированный пластик на площади 100 кв. метров. Из горящего здания спасён 21 человек, ещё 20 находятся на верхних этажах.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.