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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Омбудсмен рассказала о семье убитой в Саратове девочки

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Омбудсмен рассказала о семье убитой в Саратове девочки
фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя рассказала о семье, в которой росла убитая саратовская девочка.  Школьницу нашли минувшей ночью в гараже недалеко от её дома. 

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"Хорошая семья, хорошая девочка", - пояснила омбудсмен РИА Новости.

Загородняя отметила, что весь город скорбит по убитой девочке. Она добавила, что никакой официальный траур для этого не нужен.

"Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился… Я думаю, вообще не нужны никакие официозы… Народ и так скорбит, это однозначно", - заявила она .

Ранее сообщалось, что подозреваемый в преступлении мужчина признал свою вину. Сейчас его допрашивают следователи.

БА

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