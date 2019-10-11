Знакомый предполагаемого убийцы саратовской девочки рассказал о его дочери

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11 октября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Знакомый подозреваемого в убийстве найденной в гараже 9-летней школьницы Лизы рассказал подробности его жизни. По его словам, мужчина всегда был спокойным человеком без вредных привычек.

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"Всегда работал - что-то связанное со строительством … Спокойный вроде, весь на понтах", - поделился собеседник с телеканалом "360", отметив, что задержанный мужчина вёл беспорядочную половую жизнь.

Знакомый отметил, что у злоумышленника есть дочь. Однако ранее он был судим за надругательство над несовершеннолетними детьми.

В полиции рассказали, что подозреваемый имел штраф за административное правонарушение (мелкое хулиганство), а также был судим за кражу 36 тысячи рублей из чужого дома.