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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Знакомый предполагаемого убийцы саратовской девочки рассказал о его дочери

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Знакомый предполагаемого убийцы саратовской девочки рассказал о его дочери
фото: pixabay.com

Знакомый подозреваемого в убийстве найденной в гараже 9-летней школьницы Лизы рассказал подробности его жизни. По его словам, мужчина всегда был спокойным человеком без вредных привычек.

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"Всегда работал - что-то связанное со строительством … Спокойный вроде, весь на понтах", - поделился собеседник с телеканалом "360", отметив, что задержанный мужчина вёл беспорядочную половую жизнь. 

Знакомый отметил, что у злоумышленника есть дочь. Однако ранее он был судим за надругательство над несовершеннолетними детьми.

В полиции рассказали, что подозреваемый имел штраф за административное правонарушение (мелкое хулиганство), а также был судим за кражу 36 тысячи рублей из чужого дома.

БА

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