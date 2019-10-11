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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Хабаровском крае в Татарский пролив разлились нефтепродукты

, 10:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае в Татарский пролив разлились нефтепродукты

В порту Ванино Хабаровского края несколько сотен литров мазута попало в акваторию Татарского пролива.

Нефтепродукты оказались на воде во время процедуры заправки одного из стоящих в порту теплоходов. Мазут не вытек за пределы плавучего ограждения. Факт инцидента подтвердили в Росморречфлоте.

- Порядка 300 литров нефтепродуктов вылилось при заправке судна Star Audrey в порту Ванино, - сообщили в Морской спасательной службе Росморречфлота.

На место происшествия отправились аварийно-спасательные подразделения. Специалистам Морской спасательной службы по ликвидации нефти и нефтепродуктов удалось полностью ликвидировать разлив.

ИЛ