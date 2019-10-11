Пять человек погибли в жестком ДТП под Калугой

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11 октября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

Вечером в четверг, 10 октября, на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса.

Известно, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter при развороте столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который ехал в попутном направлении. После чего микроавтобус съехал в кювет.

В результате аварии пострадали шесть человек, ещё четыре человека погибли. В полиции сообщили, что пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

"Мужчина получил сочетанные травмы, он умер в реанимационном отделении", - отметили в приёмном отделении больницы ТАСС, отметив, что двоих людей отпустили, а трое находятся в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка.