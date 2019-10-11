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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Полиция задержала подозреваемого в убийстве найденной в гаражах девочки из Саратова

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция задержала подозреваемого в убийстве найденной в гаражах девочки из Саратова
фото: сайт МВД РФ

Минувшей ночью в Саратове обнаружили тело пропавшей 9 октября школьницы. Известно, что 9-летняя девочка Лиза ушла рано утром в школу и не вернулась после уроков домой.

Опубликовано видео с подозреваемым в исчезновении девочки в Саратове

Опубликовано видео с подозреваемым в исчезновении девочки в Саратове

Согласно источнику, тело девочки нашли в гараже возле  её дома по улице Высокой в Кировском районе. Об этом сообщили в полицию волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт", пишет портал "Регион 64".

Уточняется, что местные жители прибыли на место происшествия и требовали открыть гаражные ворота и "подать" им злоумышленника. Подозреваемый мужчина задержан. По предварительным данным, им является ранее судимый М. Тувакин, передаёт РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Проводится расследование. 

 

БА

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