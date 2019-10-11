Полиция задержала подозреваемого в убийстве найденной в гаражах девочки из Саратова

Минувшей ночью в Саратове обнаружили тело пропавшей 9 октября школьницы. Известно, что 9-летняя девочка Лиза ушла рано утром в школу и не вернулась после уроков домой.
Согласно источнику, тело девочки нашли в гараже возле её дома по улице Высокой в Кировском районе. Об этом сообщили в полицию волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт", пишет портал "Регион 64".
Уточняется, что местные жители прибыли на место происшествия и требовали открыть гаражные ворота и "подать" им злоумышленника. Подозреваемый мужчина задержан. По предварительным данным, им является ранее судимый М. Тувакин, передаёт РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Проводится расследование.