Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В прокуратуре разберутся, как в "Шереметьево" на борт самолета попал пассажир с пистолетом

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

В прокуратуре разберутся, как в "Шереметьево" на борт самолета попал пассажир с пистолетом
Фото: pixabay.com

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту «Шереметьево» после того, как одному из пассажиров удалось пронести на борт самолёта пистолет.

Отмечается, что мужчина при посадке забыл сдать травматический пистолет. Из-за  этого самолёт, следовавший рейсом Москва – Бургас, пришлось экстренно посадить в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости.

«Установлено, что один из пассажиров нарушил правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», - сообщили в ведомстве.

АБ

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах СМИ.

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту…

//новости ан

Скоро в России каждый второй станет коуч-тренером. Украв 6 млн. долларов и находясь под приговором по статье "мошенничество", но сумев избежать тюрьмы, они подаются…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу…

//новости ан

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая-то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют…

//новости ан

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях. "Да я уже…

//новости ан

//новости ан

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария…