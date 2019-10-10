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10 октября 2019, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту «Шереметьево» после того, как одному из пассажиров удалось пронести на борт самолёта пистолет.

Отмечается, что мужчина при посадке забыл сдать травматический пистолет. Из-за этого самолёт, следовавший рейсом Москва – Бургас, пришлось экстренно посадить в Ростове-на-Дону, передаёт РИА Новости.

«Установлено, что один из пассажиров нарушил правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», - сообщили в ведомстве.