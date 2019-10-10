В Подмосковье мужчина купил квартиру и получил взрывчатку впридачу

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10 октября 2019, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Московской области мужчина приобрел квартиру, но сам того не подозревая, стал владельцем тайника с боеприпасами. Опасные пожитки житель Сергиево-Посадского района обнаружил на балконе.

Отмечается, что мужчина купил квартиру в городе Пересвет. Бывшие владельцы недвижимости не стали ничего с собой забирать и предложили новому хозяину выбросить всё ненужное самостоятельно.

Во время уборки на балконе мужчина обнаружил две сумки со взрывчаткой, после чего сразу обратился в правоохранительные органы. Сейчас стражи правопорядка проводят экспертизу найденных боеприпасов и устанавливают их владельца, передаёт Мир24.