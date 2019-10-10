Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Подмосковье мужчина купил квартиру и получил взрывчатку впридачу

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье мужчина купил квартиру и получил взрывчатку впридачу
Фото: pixabay.com

В Московской области мужчина приобрел квартиру, но сам того не подозревая, стал владельцем тайника с боеприпасами. Опасные пожитки житель Сергиево-Посадского района обнаружил на балконе.

Отмечается, что мужчина купил квартиру в городе Пересвет. Бывшие владельцы недвижимости не стали ничего с собой забирать и предложили новому хозяину выбросить всё ненужное самостоятельно.

Во время уборки на балконе мужчина обнаружил две сумки со взрывчаткой, после чего сразу обратился в правоохранительные органы. Сейчас стражи правопорядка проводят экспертизу найденных боеприпасов и устанавливают их владельца, передаёт Мир24.

АБ

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах СМИ.

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту…

//новости ан

Скоро в России каждый второй станет коуч-тренером. Украв 6 млн. долларов и находясь под приговором по статье "мошенничество", но сумев избежать тюрьмы, они подаются…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу…

//новости ан

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая-то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют…

//новости ан

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях. "Да я уже…

//новости ан

//новости ан

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария…