Опубликовано видео с подозреваемым в исчезновении девочки в Саратове

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10 октября 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Водители начали предоставлять кадры с видеорегистраторов, чтобы продвинуться в поисках 9 - летней саратовской девочки, которая ушла утром 9 октября в школу и не вернулась после уроков домой. Школьницу ищет полиция, следователи и волонтёрский отряд.

В Саратове маленькая девочка не вернулась домой после школы

На ролике, который предоставил один из водителей, можно заметить подозреваемого в похищении мужчину, который подходит к похожей на Лизу девочке. Известно, что именно на этой остановке была найдена сменная обувь ребёнка, передаёт РЕН ТВ.

На другом ролике также замечена маленькая девочка на остановке с молодым человеком своего возраста в противоположной стороне от школы, пишет портал "ЧП - Саратов".









По факту происшествия возбужденного уголовное дело по статье "убийство малолетнего".