Прокуратура проверяет мэрию Хабаровска из-за бродячих собак

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10 октября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчан терроризируют стаи бродячих собак. Прокуратура и следком намерен проверять городских чиновников, отвечавших за отлов безнадзорных животных.

По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следственный комитет ведет доследственную проверку. Это вынужденная мера после случаев нападения бродячих собак на школьников.

Напомним, что на четырех учащихся местной школы в Индустриальном районе напала агрессивная собака. Ее и раньше замечали жители – пес неоднократно рычал на прохожих и пытался броситься без причины. Тогда районной администрацией не были приняты меры по отлову собаки.

Одновременно с этим прокуратура Хабаровска проводит проверку в МУП «Спецкомбинат» и комитете по управлению Индустриальным и Железнодорожному районам. Именно это МУП выиграл конкурс на оказание услуг по отлову, содержанию и эвтаназии бродячих животных.