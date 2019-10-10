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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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С эскалатора в московском метро упала беременная девушка

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

С эскалатора в московском метро упала беременная девушка
фото: pixabay.com

В четверг, 10 октября, в московском метрополитене на станции "Семеновская" произошёл инцидент с беременной девушкой. Молодая женщина не удержалась и упала с эскалатора вниз.

Согласно источнику, девушка находится на 8 неделе беременности. Пострадавшей вызвали карету "скорой помощи". Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали ушибы и диагностировали угрозу выкидыша, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что сейчас беременная девушка находится в приёмном отделении больницы. Текущее состояние и личность женщины не сообщается.

Более подробные обстоятельства и причина падения девушки с эскалатора неизвестны.

БА

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