С эскалатора в московском метро упала беременная девушка

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10 октября 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг, 10 октября, в московском метрополитене на станции "Семеновская" произошёл инцидент с беременной девушкой. Молодая женщина не удержалась и упала с эскалатора вниз.

Согласно источнику, девушка находится на 8 неделе беременности. Пострадавшей вызвали карету "скорой помощи". Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали ушибы и диагностировали угрозу выкидыша, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что сейчас беременная девушка находится в приёмном отделении больницы. Текущее состояние и личность женщины не сообщается.

Более подробные обстоятельства и причина падения девушки с эскалатора неизвестны.