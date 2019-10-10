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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Друг о жизни умершего в Химках стюарда: "он старался всегда помочь"

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Друг о жизни умершего в Химках стюарда: "он старался всегда помочь"
фото: pixabay.com

Друг одного из умерших бортпроводников в подмосковной квартире в Химках рассказал о его образе жизни. По его словам, молодой человек около года назад уехал из Уфы в столицу.

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"Полгода мы не держали связь практически. Мы жили примерно около года в Уфе. При мне этого не было. Алкоголь - да, но не наркотические средства", - передает слова знакомого РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что стюард всегда вёл положительный образ жизни и не был замечен в компании с плохими людьми. Он рассказал, что его погибший товарищ сам зарабатывал и помогал родителям.

"Он старался всегда помочь. Я никогда не помню, чтобы он общался с какой-то дурной компанией", - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в квартире обнаружены тела 29 и 27-летнего мужчины.

БА

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