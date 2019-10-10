Друг одного из умерших бортпроводников в подмосковной квартире в Химках рассказал о его образе жизни. По его словам, молодой человек около года назад уехал из Уфы в столицу.
"Полгода мы не держали связь практически. Мы жили примерно около года в Уфе. При мне этого не было. Алкоголь - да, но не наркотические средства", - передает слова знакомого РЕН ТВ.
Мужчина отметил, что стюард всегда вёл положительный образ жизни и не был замечен в компании с плохими людьми. Он рассказал, что его погибший товарищ сам зарабатывал и помогал родителям.
"Он старался всегда помочь. Я никогда не помню, чтобы он общался с какой-то дурной компанией", - пояснил собеседник.
Ранее сообщалось, что в квартире обнаружены тела 29 и 27-летнего мужчины.