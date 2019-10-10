В Крыму задержали готовившего теракт в административном здании украинского экстремиста

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10 октября 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Крыму задержали российского гражданина - члена украинской экстремисткой организации, который планировал теракт на территории полуострова.

В ведомстве добавили, что подозреваемый хотел устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Мужчину задержали в городе Саки. Во время обыска у задержанного нашли в гараже самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, передаёт РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. Расследование продолжается.