Пилот и стюардесса были уволены за драку в аэропорту

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10 октября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стюардессу и пилота уволили из авиакомпании после того, как в Сети появилось видео, на котором они выясняют отношения с помощью кулаков. Инцидент произошёл в середине сентября в аэропорту Денвера.

Сотрудники американкой авиакомпании Republic Airways пилот Уильям Томас и стюардесса Мариша Спорер состояли год в романтических отношениях. Известно, что перед полётом девушка попросила у Уильяма телефон, но нашла компрометирующие данные, передает NBC News.

Между возлюбленными разгорелся словесный конфликт, постепенно переросший в драку. Мариша дала мужчине пощёчину, на что тот ударил её по голове и в живот.

В отношении вспыльчивых сотрудников авиакомпании открыто судебное разбирательство.