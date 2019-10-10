Источник сообщил версию смерти двух бортпроводников-мужчин в Химках

Источник РИА Новости назвал предварительную причину смерти двух молодых стюардов в арендованной квартире в подмосковных Химках. Предварительная причина смерти 29 и 27-летнего мужчин - передозировка наркотиками.
По данным источника агентства, один из скончавшихся бортпроводников - уроженец Башкирии, второй родом из Кирова. Они работали в одной из российских авиакомпаний.
Следователи из Московской области сообщили, что в квартире по улице Германа Титова без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения. Также в квартире найден подозрительные белый порошок.
Тела мужчин доставлены в морг. Проводится расследование смерти бортпроводников.