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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Источник сообщил версию смерти двух бортпроводников-мужчин в Химках

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Источник сообщил версию смерти двух бортпроводников-мужчин в Химках
фото: pixabay.com

Источник РИА Новости назвал предварительную причину смерти двух молодых стюардов в арендованной квартире в подмосковных Химках. Предварительная причина смерти 29 и 27-летнего мужчин - передозировка наркотиками.

Тела двух молодых бортпроводников авиакомпании обнаружены в квартире в подмосковных Химках

Тела двух молодых бортпроводников авиакомпании обнаружены в квартире в подмосковных Химках

 

По данным источника агентства, один из скончавшихся бортпроводников - уроженец Башкирии, второй родом из Кирова. Они работали в одной из российских авиакомпаний.

Следователи из Московской области сообщили, что в квартире по улице Германа Титова без внешних признаков насильственной смерти обнаружены тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения. Также в квартире найден подозрительные белый порошок.
Тела мужчин доставлены в морг. Проводится расследование смерти бортпроводников.

 

ИЧ

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