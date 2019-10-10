"Не просим, а требуем!" - 8 поселков под Екатеринбургом восстали против полигона для сжигания медицинских отходов

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10 октября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Под Екатеринбургом планируют открыть полигон для сжигания медицинских отходов. Местные жители боятся, что ядовитые вещества отравят реки, а торф под полигоном загорится.

Как сообщает Новая Газета, поселок Красногвардейский окажется внутри полигона целиком, остальные поселки расположатся по периметру. В зоне переработки отходов окажется не меньше пяти тысяч человек, а так же четыре садоводческих товарищества.

Местные жители протестуют против незаконного, по их мнению, строительства:"Вторая очередь будет построена прямо у наших домов. И там будут сжигать медицинские отходы и захоранивать иловые осадки от «Водоканала». Попросту — фекалии" — говорит Анна Варфоломеева, сотрудник управляющей компании.

В администрации Березовского городского округа отрицают опасность строительства:"Мне сказали, что проектом первой очереди полигона предусмотрена работа только с отходами IV и V классов опасности (низкая опасность), и ничего не написали про вторую очередь, где проектом предусмотрена работа с отходами II класса (высокая опасность)", - пишет корреспондент Новой.