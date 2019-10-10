В Белгороде обнаружено тело новорожденного младенца около мусорного бака

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10 октября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг, 10 октября, в Белгороде возле мусорного бака в районе дома № 6 по улице Садовой найдено тело навороженного мальчика. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

"Утром 10 октября 2019 года в следственный отдел по городу Белгород поступило сообщение об обнаружении в районе дома № 6 по улице Садовой областного центра тела новорожденного. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в СК РФ РИА Новости.

В ведомстве добавили, что организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.