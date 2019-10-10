Американец шесть лет прятал тело своей жертвы в стене

//Происшествия 13+

10 октября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стало известно об аресте гражданина Соединённых Штатов, который в течение шести лет прятал тело убитой соседки в стене собственного дома. Преступник собственноручно замуровал женщину.

Согласно источнику, происшествие произошло в 2009 году в Калифорнии. Однако только через 6 лет после убийства в полицию позвонил неизвестный доброжелатель и рассказал, где может быть спрятано тело пропавшей Рейвен Кемпбелл, пишет газета "СП".

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело в стене одной из квартир.

Накануне за убийство женщины был сужден её сосед Рендольф Е. Гарбатт. Его приговорили к 11 годам тюрьмы, передаёт телеканал "NBC News".