На Байкале произошло землетрясение

//Происшествия 13+

10 октября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

В четверг, 10 октября, на озере Байкал в 15 км от поселка Большое Голоустное были зафиксированы подземные толчки с интенсивностью в 6 баллов. Известно, что толчки ощущались ещё в Иркутске и Бурятии.

"В 12:11 (07:11 мск) ... в акватории озера Байкал в 15 км от населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда - 3,7, энергетический класс - 11,6. Разрушений, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

В ведомстве добавили, что в поселке толчки ощущались наиболее интенсивно, поэтому в целях безопасности в срочном порядке были эвакуированы школы.

Серьёзных повреждений жилых зданий и систем жизнеобеспечения нет. Все объекты функционируют в штатном режиме.