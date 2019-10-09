В Саратове маленькая девочка не вернулась домой после школы

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9 октября 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ

В среду, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя девочка. Отмечается, что ребёнок рано утром отправился в местную школу, но не вернулся домой после уроков.

Согласно источнику, девочка ушла в 07.30 (06.30 мск) из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде. Полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета и волонтерами отряда "Лиза Алерт" ведут поиски ребёнка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Проводится тщательное расследование.

"Изымаются записи с камер видеонаблюдения по пути следования ребенка. Проводятся допросы членов семьи девочки, соседей, жильцов близлежащих домов, персонала учебного заведения, а с наступлением дневного времени продолжатся допросы сверстников девочки", - сообщили в пресс-службе СК РФ.