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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На юго-востоке Москвы автобус повредил газовую трубу на доме

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-востоке Москвы автобус повредил газовую трубу на доме
фото: сайт МЧС РФ

В среду, 9 октября, на юго-востоке Москвы на Перовском проезде рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод на доме. Отмечается, что на месте ДТП идёт утечка газа.

"ДТП произошло по адресу Перовский проезд, 35. Автобус ехал без пассажиров и врезался в стену дома, повредив газовые коммуникации", - сообщи в пресс- службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в результата аварии никто не пострадал, угрозы взрыва тоже нет.

Уточняется, что эвакуация жителей дома не производилась. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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