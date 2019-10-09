На юго-востоке Москвы автобус повредил газовую трубу на доме

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9 октября 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

В среду, 9 октября, на юго-востоке Москвы на Перовском проезде рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод на доме. Отмечается, что на месте ДТП идёт утечка газа.

"ДТП произошло по адресу Перовский проезд, 35. Автобус ехал без пассажиров и врезался в стену дома, повредив газовые коммуникации", - сообщи в пресс- службе ГИБДД РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в результата аварии никто не пострадал, угрозы взрыва тоже нет.

Уточняется, что эвакуация жителей дома не производилась. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.