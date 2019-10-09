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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Москвичка не может вернуть Porsche Cayenne, который дала покататься товарищу

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичка не может вернуть Porsche Cayenne, который дала покататься товарищу
фото: сайт МВД РФ

В полицию поступило сообщение о хищении автомобиля от женщины 1983 года рождения, которая отдала на время своему знакомому автомобиль. Известно, что заявление поступило 8 октября.

"Женщина сообщила, что в 2005 г. познакомилась с мужчиной и состояла с ним в товарищеских отношениях. В июне 2018 г. этот гражданин попросил заявительницу дать во временное пользование принадлежащий ей автомобиль Porsche Cayenne, пообещав вернуть машину в августе того же года", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В ведомстве пояснили, что через оговорённое время машина не была возвращена, на мобильный телефон человек не отвечает, место жительства тоже неизвестно.

Сейчас проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

БА

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