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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Известны подробности ДТП со сбитым насмерть китайским туристом в центре Петербурга

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Известны подробности ДТП со сбитым насмерть китайским туристом в центре Петербурга
фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, который сбил китайского туриста в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль на полной скорости столкнулся с иномаркой, а после отлетел в мужчину. Иностранец скончался на месте от полученных травм.

Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга

Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга

"Девятого октября… около 08.50 мск на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что машину Toyota отбросило на тротуар, где произошел наезд на 56-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

БА

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