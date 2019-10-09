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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Томской области украли детский лагерь

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Томской области украли детский лагерь
фото: сайт МВД РФ

Организатор детского лагеря "Перевал" Виктор Сиротин рассказал, что неизвестные разобрали и вывезли объекты с территории лагеря. Инцидент произошёл  недалеко от деревни Малое Протопопово Томской области.

"Для него были построены все необходимые объекты: баня, кухня, столовая. После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь ... И 4 октября лагеря не стало - просто кто-кто все распилил, разобрал и вывез. Заявление в полицию мы подали", - передаёт его слова РИА Новости.

Сиротин уточнил, что лагерь был создан для детей из малообеспеченных семей и детских домов.

В полиции сообщили, что заявление о хищении поступило 7 октября. Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия для принятия решения в соответствии с законодательством.

БА

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