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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Грабители с топором и пистолетом напали на мужчину в Москве

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Грабители с топором и пистолетом напали на мужчину в Москве
фото: pixabay.com
На юго-востоке Москвы четверо злоумышленников в масках, угрожая топором и пистолетом, напали на гражданина, избили его и отобрали у него сумку с деньгами. Эту информацию предоставили в столичном ГУ МВД.
 
Инцидент, согласно предварительным данным, случился на улице генерала Кузнецова. Нападавшие скрылись с места происшествия на иномарке.
 
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на осведомленный источник, в похищенной у мужчины сумке находилось около 60 тысяч долларов. Для задержания злоумышленников в Москве ввели план "Перехват". Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
ЕТ

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