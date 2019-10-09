На мусорном полигоне под Воронежем нашли тело младенца

Тело новорожденного ребенка утром в среду, 9 октября, нашли на мусорном полигоне под Воронежем. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники регионального управления СК РФ.

Согласно последним данным, в ходе разборе мусора на сортировочной ленте в одном из пакетов было обнаружено тело младенца женского пола.