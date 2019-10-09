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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На мусорном полигоне под Воронежем нашли тело младенца

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

На мусорном полигоне под Воронежем нашли тело младенца
фото: pixabay.com
Тело новорожденного ребенка утром в среду, 9 октября, нашли на мусорном полигоне под Воронежем. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники регионального управления СК РФ.
 
Согласно последним данным, в ходе разборе мусора на сортировочной ленте в одном из пакетов было обнаружено тело младенца женского пола.
 
Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося проводится проверка. К настоящему моменту осуществлен осмотр места происшествия и тела ребенка. Внешних следов насильственной смерти на зафиксировано. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
ЕТ

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