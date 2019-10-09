Из банковской ячейки в Хабаровске «утекли» драгоценности и валюта

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9 октября 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из закрытой банковской ячейки хабаровского отделения «Россельхозбанка» испарились драгоценности и доллары США. Владелица пропавшего богатства обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В последний раз хозяйка исчезнувшего имущества открывала банковскую ячейку в начале июня. В октябре она оказалась пуста. Ущерб оценен в 35 тысяч рублей. Пострадавшая уточнила, что представители службы безопасности «Россельхозбанка» обвинили саму клиентку. Мало того, что они не стали помогать женщине разобраться с проблемой, они выразили мнение, будто она «устраивает шоу».

- Они стали спрашивать, откуда у меня такие деньги, как они появились у меня. Тогда я вызвала полицию и написала заявление, - рассказала женщина.

По информации региональных СМИ, представители хабаровского офиса банка отказались как-либо комментировать ситуацию, предпочтя промолчать.