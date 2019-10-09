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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Названа возможная причина смерти пассажира рейса Красноярск-Москва

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Названа возможная причина смерти пассажира рейса Красноярск-Москва
фото: pixabay.com
Днем в среду, 9 октября, стала известна возможная причина смерти пассажира рейса Красноярск – Москва. Ранее сообщалось, что человеку стало плохо во время полета, вследствие чего самолет сел в Омске.
Командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в связи с резким ухудшением состояния здоровья пассажира. Экипаж "скорой помощи", прибывший к борту, констатировал смерть человека, передает РИА "Новости".
 
Предварительной причиной смерти пассажира самолета стало сердечное заболевание. Сотрудники СК на транспорте продолжают устанавливать все обстоятельства и причины случившегося.
ЕТ

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