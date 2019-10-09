В зоопарке Ижевска щедрость посетителей привела к гибели оленя

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9 октября 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В зоопарке Ижевска сердобольные посетители до смерти закормили молодую северную олениху. 4-месячное животное по кличке Венера погибло из-за разрыва желудка от переедания.

Сообщается, что в желудке оленихи сотрудники зоопарка обнаружили огромное количество пищи, которой Венеру кормили гости зоопарка. Помимо еды были найдены куски резины и пропиленовые нити, что вызвало закупорку и разрыв желудка, передаёт РИА Новости.

«У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. И мы не в силах больше умалчивать, к чему приводят ежедневные кормежки наших обитателей тысячами посетителей зоопарк», - рассказали в администрации зоосада.