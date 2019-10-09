Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В зоопарке Ижевска щедрость посетителей привела к гибели оленя

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

В зоопарке Ижевска щедрость посетителей привела к гибели оленя
Фото: pixabay.com

В зоопарке Ижевска сердобольные посетители до смерти закормили молодую северную олениху. 4-месячное животное по кличке Венера погибло из-за разрыва желудка от переедания.

Сообщается, что в желудке оленихи сотрудники зоопарка обнаружили огромное количество пищи, которой Венеру кормили гости зоопарка. Помимо еды были найдены куски резины и пропиленовые нити, что вызвало закупорку и разрыв желудка, передаёт РИА Новости.

«У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. И мы не в силах больше умалчивать, к чему приводят ежедневные кормежки наших обитателей тысячами посетителей зоопарк», - рассказали в администрации зоосада.

АБ

//картина дня

В мире

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

//новости ан

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…

//новости ан

//новости ан