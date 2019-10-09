Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая. Соответствующую информацию в среду, 9 октября, предоставил осведомленный источник в экстренных службах Северной столицы.
Установлено, что гражданин Китая шел по тротуару, когда его сбила машина, съехавшая с дороги после дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС. Согласно последним данным, трагедия произошла на перекрестке улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова.
Позже сообщалось, что авария произошла сегодня утром. Одна иномарка столкнулась с другой, вследствие чего один автомобиль вылетел на тротуар.