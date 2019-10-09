Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга

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9 октября 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В центре Санкт-Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая. Соответствующую информацию в среду, 9 октября, предоставил осведомленный источник в экстренных службах Северной столицы.

Установлено, что гражданин Китая шел по тротуару, когда его сбила машина, съехавшая с дороги после дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС. Согласно последним данным, трагедия произошла на перекрестке улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова.

Позже сообщалось, что авария произошла сегодня утром. Одна иномарка столкнулась с другой, вследствие чего один автомобиль вылетел на тротуар.