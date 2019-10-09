Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Машина насмерть сбила туриста из Китая в центре Петербурга
фото: pixabay.com

В центре Санкт-Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая. Соответствующую информацию в среду, 9 октября, предоставил осведомленный источник в экстренных службах Северной столицы.

Установлено, что гражданин Китая шел по тротуару, когда его сбила машина, съехавшая с дороги после дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС. Согласно последним данным, трагедия произошла на перекрестке улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова.

Позже сообщалось, что авария произошла сегодня утром. Одна иномарка столкнулась с другой, вследствие чего один автомобиль вылетел на тротуар. 

ЕТ

//картина дня

В мире

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят Фонду соцстрахования направлять сэкономленные денежные…

//новости ан

Кружок по робототехнике оказался притоном для несовершеннолетних. Белорусская милиция задержала 38-летнего руководителя клуба для подростков. Ему инкриминируют склонение…

//новости ан

//новости ан