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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Кургане обнаружили подпольный крематорий

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Кургане обнаружили подпольный крематорий
Фото: pixabay.com

В Кургане нашли подпольный крематорий, в котором утилизировались медицинские отходы, человеческие останки и трупы усыпленных животных. В прокуратуре рассказали, что тела для утилизации везли и из соседних областей – Тюменской и Челябинской.

Крематорий был организован на одном из заброшенных складов города. Сотрудники Курганской межрайонной прокуратуры опечатали территорию, в ближайшее время будет произведен опрос свидетелей. После этого собранные сведения будут переданы местным следователям. Отмечается, что собственник подпольного крематория остается неизвестен, передаёт life.ru.

АБ

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