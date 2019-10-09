В Кургане обнаружили подпольный крематорий

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9 октября 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Кургане нашли подпольный крематорий, в котором утилизировались медицинские отходы, человеческие останки и трупы усыпленных животных. В прокуратуре рассказали, что тела для утилизации везли и из соседних областей – Тюменской и Челябинской.

Крематорий был организован на одном из заброшенных складов города. Сотрудники Курганской межрайонной прокуратуры опечатали территорию, в ближайшее время будет произведен опрос свидетелей. После этого собранные сведения будут переданы местным следователям. Отмечается, что собственник подпольного крематория остается неизвестен, передаёт life.ru.